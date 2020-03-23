بدون تحديد مدة زمنية.. قطع المياه عن مناطق بالتجمع الأول والخامس بالقاهرة الجديدة
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن جهاز القاهرة الجديدة قطع المياه عن الأحياء من 1 إلى 5 وومناطق الشويفات وغرب الجولف وغرب أربيلا وجنوب الأكاديمية والقطاع الأول والثاني من مركز المدينة بااتجمع الخامس.
وأضاف الجهاز يشمل قطع المياه، منطقة البنفسج فيلات وعمارات وجزء من الرحاب 1 وجزء من المستثمرين الشمالية بالتجمع الأول، وضعف المياه بالمحلية 3 و5 بالتجمع الثالث.
وأكد الجهاز أن قطع الخدمة نتيجة عطل مفاجئ بالخط 1200 ملي بجوار الدون تاون.
ولم تحدد الشركة مدة القطع في بيانها.
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