محافظ القاهرة: عقوبات مشددة على مخالفي قرار غلق المحلات بالعتبة والموسكي

المقاولون العرب تعلق العمل بالخط الثالث من المترو حتى 29 مارس لأعمال

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، منطقتي الموسكي والعتبة عصر اليوم بعد رفع الباعة الجائلين منهما.

وطالب محافظ القاهرة، الباعة والمترددين على المكان بمنع التجمعات الكثيفة حرصًا على سلامتهم وللوقاية من انتشار فيروس كورونا .

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب المحال بضرورة الالتزام بمواعيد الغلق فى السابعة مساءً حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بالتزام منازلهم وعدم النزول أثناء فترة الغلق تجنبًا للتجمعات حرصًا على صحتهم .

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة لن تسمح بأي تراخي أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها، مشيرًا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية حتى انتهاء الأزمة .

كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت بمعاونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وشرطة المرافق من رفع الباعة الجائلين بمنطقتي الموسكي والعتبة منعًا للتجمعات الكثيفة.