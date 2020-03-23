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محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير شارع جسر السويس الشهر المقبل

01:26 م الإثنين 23 مارس 2020
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كتب- محمد نصار:

تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، آخر مستجدات تطوير شارع جسر السويس والذي يبلغ طوله 5 كم، مؤكدا أن العمل مستمر بتطوير وتوسعة الشارع في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية بها.

وبحسب بيان، أشار محافظ القاهرة، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن نسبة التنفيذ لأعمال تطوير الشارع بلغت حوالي 70% وينتهي العمل به بنهاية الشهر القادم.

وأضاف عبدالعال، أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التوسعة ورصف الأرصفة بالبلاط وجارِ تنفيذ الطبقة السطحية النهائية للشارع.

كما أصدر محافظ القاهرة تعليماته بتكثيف أعمال الزراعة بأحواض الزهور المنشأة حديثاً مع تقليم الأشجار ومراعاة تخصيص أماكن لعبور المشاة وتحدد بمطبات خفيفة وعمل تخطيط مروري وإشارات ضوئية، مشدداً على شركة المقاولات المسئولة برفع مخلفات الحفر والتجهيز أولاً بأول حتى لا تعيق حركة المرور.

ويعد شارع جسر السويس من المحاور الرئيسية التي تربط بين أحياء عين شمس والنزهة ومصر الجديدة بداية من منشية البكري وهو شارع رئيسي في شرق محافظة القاهرة ويرجع تاريخه في بداية الستينيات حيث كان يسمى شارع سكة حديد السويس وكان يمر به أول خط سكك حديدية بمصر وأفريقيا وثانِ خط سكك حديد في العالم ثم تغير اسمه إلى شارع الفريق عزيز المصري ثم استقرت التسمية الشعبية جسر السويس.

شارع جسر السويس خالد عبدالعال القاهرة

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