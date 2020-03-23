يمكن صرفها على التموين.. "السكر للصناعات التكاملية" تطرح كولونيا وكحولًا للجمهور

كتب- محمد سامي:

قال المحاسب محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه سيتم ضخ 10 آلاف عبوة من منتجات الشركة والتي تشمل كولنيا الشبراويشي و555 وستكون متاحة للمستهلكين سواء للبيع الحر أو على بطاقات التموين لحاملي البطاقات التموينية بسعر 38 جنيهًا للعبوة.

وأَضاف "عبدالرحيم"، في تصريح لمصراوي اليوم الاثنين، أن الطرح سيكون في فروع المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية؛ وذلك لسد عجز المنتجات الكحولية في الأسواق بعد زيادة الطلب على تلك المنتجات والتي تحتوي على الكحول الإيثيلي.

وأشار رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية، إلى أنه بجانب طرح أنواع الكولونيا سيتم أيضا طرح الكحول الإيثيلي تركيز 70% في فروع شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة قبل بداية أبريل القادم وذلك للهيئات مثل المستشفيات والمصانع، والمواطنين بحد أقصى 2 لتر لكل مواطن لكن لم تحديد سعر بيع لكل لتر، حيث تحسم الآن لجنة سياسات التسعير بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز حماية المنافسة الأسعار التي سيتم البيع للمواطن بها.

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