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الاستعلامات تنعى شهداء الجيش في مواجهة كورونا: نخوض حربًا من نوع آخر

01:02 م الإثنين 23 مارس 2020
الاستعلامات تنعى شهداء الجيش في مواجهة كورونا: نخوض حربًا من نوع آخر

شهداء القوات المسلحة في مواجهة كورونا

كتب- محمد نصار:

نعت الهيئة العامة للاستعلامات، منذ قليل، شهيدي القوات المسلحة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، واللواء أركان حرب شفيع عبدالحليم داوود.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين: "الحرب ليست بالأسلحة لمواجهة جيش آخر فقط.. نحن نخوض حربًا من نوع آخر".

وتابعت هيئة الاستعلامات: "رحم الله لواء أركان حرب خالد شلتوت واللواء أركان حرب شفيع عبدالحليم داوود اللذين توفيا بعد إصابتهما بفيروس كورونا أثناء مشاركتهما في عملية التطهير والتعقيم لمواجهة الفيروس.

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