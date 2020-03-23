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قطن وكلور لمدة 20 دقيقة.. ما هي الطريقة الصحيحة لإزالة الدم والسوائل من الأرضيات

11:23 ص الإثنين 23 مارس 2020
قطن وكلور لمدة 20 دقيقة.. ما هي الطريقة الصحيحة لإزالة الدم والسوائل من الأرضيات

تعبيرية

كتب- محمد نصار:

أصدرت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، من خلال إدارة مكافحة العدوى، عدة توصيات وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومنع تفشيه وانتشاره داخل مصر.

وخصصت المديرية، وفقًا لمنشور، حصل مصراوي عليه، نصائح وتوجيهات مهمة يجب اتباعها حال انسكاب السوائل على الأرضيات وتشمل هذه السوائل الدم أو سوائل الجسم المختلفة.

وقالت المديرية في توجيهاتها للوقاية من فيروس كورونا المستجد إنه يجب ارتداء قفازات نظيفة وتنزيف الانسكاب أولًا بواسطة قطن نظيف أو فوط نظيفة لامتصاص أكبر قدر من السوائل.

ويعقب ذلك التطهير الجيد باستخدام الصوديوم هيبوكلوريت 5% "الكلور"، بوضع مكيال من الكلور إلى 9 مكاييل من الماء باستخدام نفس المكيال مع مراعاة إطالة زمن التلامس ليكون من 10 دقائق إلى 20 دقيقة.

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مديرية الصحة إزالة الدم من الأرضيات إزالة السوائل من الأرضيات قطن كلور فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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