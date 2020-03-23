رمضان 2020.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان غدا

كتب - محمود مصطفى:

تستطله دار الإفتاء المصرية، غدا الثلاثاء، هلال شهر شعبان، لعام 1441 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر

شعبان من عدمه، بعد غروب شمس غد الثلاثاء، ال29 من شهر رجب لعام 1441هجرية، ال24 من مارس 2020.