كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع الملحوظ بداية من اليوم الاثنين، وحتى باكر الثلاثاء، وتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 29 درجة اليوم، بينما تسجل غدا 26 درجة.

وأضاف شاهين، لمصراوي اليوم، أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 6 درجات، لافتًا إلى ظهور أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة يجعل هناك حالة من الدفء.

وأكد شاهين، أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة مؤقت، وستعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية بداية من يوم الأربعاء، مطالبا المواطنين بعدم الانخداع في حالة الجو وتخفيف الملابس.

وأشار إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب المناطق، كما تتواجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية والدلتا وشمال سيناء، وشمال سيناء.

وطالب مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بضرورة متابعة النشرات الجوية خلال فصل الربيع حيث يشهد حالة من الرياح المثيرة للأتربة والتغيرات المستمرة في حالة الطقس ودرجات الحرارة وتختلف من يوم ليوم، وكذلك الاختلاف بين درجة الحرارة بين النهار والليل. ​