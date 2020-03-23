"التموين": صرف 95% من مقررات شهر مارس حتى الآن

كتب- محمد سامي:

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على انتظام صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر مارس الجاري، حيث تم صرف 95% من المقررات لأصحاب البطاقات حتى الآن، من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع بالشركات، وكذلك منافذ مشروع جمعيتي الموزعين على جميع المحافظات وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات وهو 50 جنيهًا.

كما بدأت الوزارة بطرح كميات كبيرة من الكحول تركيز 70% لاستخدامه كمطهر وذلك من إنتاج شركات السكر، وذلك بفروع شركتي الجملة "العامة والمصرية" كما سيتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين، حيث سيتم طرحها في عبوات 250 ملي بسعر 36 جنيه للعبوة، وسيتم أيضا توفير عبوات 125 ملي.