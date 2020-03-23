500 جنيه للمعاينة.. 6 قواعد جديدة من الكهرباء لتوصيل التيار للمنشآت السكنية



كتب- محمد صلاح:

انتهى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الخاصة، من وضع اللائحة الجديدة للقواعد والشروط الأساسية اللازم توافرها لأي عقار قانوني أو مخالف أو سارق للتيار شريطة توصيل التيار الكهربائي له مؤقتًا، من خلال تركيب عدادات كودية لحين إعلان الضوابط المنظمة لتركيب العدادات.

وتنص اللائحة التي ينفرد "مصراوي" بنشرها، على أنه انطلاقًا من حرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تحقيق الهدف، بما يضمن توافرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بالمتطلبات وتوزيعها واستهلاكها.

ووافق مجلس إدارة الجهاز على تحديث دليل توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية وغير الجهدين المتوسط والمنخفض ليكون دليلًا يهتدي به طالبي توصيل التغذية الكهربائية لمنشأتهم، ويحتكم إليه القائمون على العمل في هذا المجال بالشركات المرخص لها بتوزيع الكهرباء لكافة إجراءات وقواعد توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية:

ويسري هذا الدليل اعتبارًا من تاريخ النشر، على أن يتم مراجعة قيمة التكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربائية كل سنتين، ومراجعة قواعد توصيل التغذية الكهربائية كل 5 سنوات.

القواعد الجديدة لطلب توصيل الكهرباء للمنشآت السكنية:

- يتقدم طالب التغذية الكهربائية إلى الشركة المرخص لها بتوزيع الكهرباء المعنية بطلب توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية على النموذج المرفق بعد استيفاء البيانات المذكورة في الطلب مرفقًا به المستندات المطلوبة.

- يقوم مقدم الطلب بسداد مقابل المعاينة بواقع 50 جنيهًا عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بالمبنى وبحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة الواحدة.

- تقوم الشركة بمعاينة المنشأة السكنية ودراسة بدائل تغذيتها وإعداد بيان بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية (المقايسة)، موضحًا به تكلفة التوصيل (النمطية أو الفعلية)، والتزامات صاحب المنشأة السكنية فيما يتعلق بتوفير غرفة المحولات أو الموزع وذلك طبقًا للنموذج المرفق.

- تقوم الشركة بإعداد مطالبة بقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية طبقًا للنموذج المرفق، ويوضح بها إجمالي التكلفة المطلوبة وأسلوب السداد والتزامات كل من الشركة وطالب التغذية.

- في حالة طلب غرفة محولات أو موزع من صاحب المنشأة السكنية يتم تسليم نسخة من المواصفة الفنية التفصيلية المعتمدة من الشركة لغرفة المحولات أو الموزع طبقًا للضوابط الموضحة.

- بعد سداد صاحب المنشأة السكنية لقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية (المقايسة)، وتوفير غرفة المحولات في حالة طلب توفيرها طبقًا للقواعد وإحضاء تصاريح التنفيذ اللازمة، تلتزم شركة التوزيع بمد شبكة الجهد المتوسط والمنخفض من مصدر التغذية إلى غرفة المحولات حسب الحالة، طبقًا للنموذج الزمني المعتمد حرصًا على سرعة تنفيذ توصيل وتركيب العداد وإطلاق التيار.