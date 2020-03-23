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برلمانية: قرارات الرئيس السيسي خففت من أزمة فيروس "كورونا"

04:00 ص الإثنين 23 مارس 2020
برلمانية: قرارات الرئيس السيسي خففت من أزمة فيروس "كورونا"

النائبة فايقة فهيم

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، ستقلل من تبعات أزمة فيروس كورونا على المجتمع المصري.

وأكدت النائبة، في بيان لها، أن الإدارة المصرية لهذه الأزمة كانت جيدة للغاية، وعلى قدر مقبول من الاحترافية مقارنة بدول كثيرة خاصة في القطاع الصحي.

وأشادت بقرار ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارًا من العام المالى المقبل.

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