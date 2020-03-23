بعد قرارات الإغلاق.. 10 رسائل عاجلة من "المنشآت السياحة" للعاملين في القطاع

كتب– يوسف عفيفي:

وجّه هشام وهبة عضو غرفة المنشآت السياحية، رسائل عاجلة إلى العاملين في المطاعم السياحية والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية، بشأن الاطمئنان على أوضاعهم بعد قرار الحكومة بغلقها من 7 مساء وحتى 6 صباحا من 19 وحتى 31 مارس الجاري.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضي، قرارًا بإغلاق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.

وأكد وهبة في تصريح لـ"مصراوي"، أن غرفة المنشآت السياحية تتابع الأمر أولًا بأول، ولن تستغني عن أي موظف يعمل في هذه المنشآت، وسيتم صرف مرتباتهم كاملة دون نقصان، مشيدًا في الوقت ذاته بالقرار قائلًا: "قرار ممتاز.. لكن مش هقدر أتحمل صرف المرتبات كاملة بعد هذه المدة".

وأشار إلى أن المطالبة بصرف تعويضات لهذه العمالة لهم بعد انتهاء الفترة المذكورة ـ (بعد انتهاء شهر مارس)ـ أمر وارد، حيث إن قرار الإغلاق جاء في "وقت ذروة العمل"، داعيًا الحكومة إلى إيجاد حل لما بعد مارس، كون الأمر غامض ولا يعرف أحد متى تنتهي الأزمة الحالية، حيث من المتوقع استمرارها فترة غير معلومة.

وشدد على أن جميع المنشآت السياحية، ملتزمة بصرف المرتبات للعاملين فيها (كاملة دون نقصان شئ) خلال الفترة من يوم 19 مارس وحتى 31 مارس الجاري، متابعًا: "لكن على الحكومة أن تتحمل من المرتبات جزء وصاحب العمل جزء والعامل جزء، يعني "مبقاش أنا لوحدي"، وعلى العامل أن يقبل (المرتب الأساسي وليس البدلات) بعد نهاية الفترة التي حددتها الحكومة.

وأشار إلى أن عدد المنشآت السياحية المسجلة بالوزارة تبلغ 1400 منشأة على مستوى الجمهورية، ويعمل فيها ما لا يقل عن 50 ألف عامل وكل عامل "فاتح بيت وخلفه أسرة" غير الصناعات الأخرى المكملة من موردي الخضار واللحوم وأدوات التغليف.

ومن ناحيته، أكد عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار، ورئيس قطاع الرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن الوزارة ملتزمة بجميع القرارات التي اتخذتها الحكومة، بشأن الحفاظ على مصلحة العاملين في القطاع السياحي، من ضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أيٍ من العاملين بالقطاع.

وفي السياق ذاته، وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ بإعداد مذكرة عاجلة للعرض على رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد التدابير والترتيبات اللازمة لمواجهة أوضاع العاملين بقطاع السياحة عقب صدور قرار تعليق حركة الطيران، وما اتخذ من تدابير في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.