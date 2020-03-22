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​اعتماد نتيجة انتخابات المؤسسات الصحفية القومية

09:41 م الأحد 22 مارس 2020
​اعتماد نتيجة انتخابات المؤسسات الصحفية القومية

الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر

كتب- مصطفى علي:

اعتمدت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المستشار عادل بريك رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة، اليوم الأحد، نتيجة انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالهيئة الوطنية للصحافة، وقررت إخطار كل مؤسسة بكشوف الفائزين والترتيب التنازلي للمرشحين طبقًا لما حصل عليه كل مرشح.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة التصويت على مقعد الصحفيين في مؤسسة دار الهلال بين محمد عبدالحافظ (63 صوتاً) ونوره أحمد (62 صوتاً) لوقوع خطأ مادي من المؤسسة تمثل في سقوط اسم الصحفية هبه هلال من كشوف الناخبين ولتأثير الصوت على نتيجة الانتخابات، وستحدد الهيئة موعد إجراء الانتخابات نظرًا للظروف الصحية الراهنة.

الهيئة الوطنية للصحافة انتخابات المؤسسات الصحفية القومية الجمعيات العمومية

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