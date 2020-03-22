"القوى العاملة" توقف تلقي الشكاوى ورقيًا وتستقبلها عبر الخط الساخن

كتب– يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، تلقي شكاوى المواطنين بخصوص فيروس "كورونا"، من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة رقم 16528 أو الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg

وبحسب بيان اليوم، أوقفت الوزارة، باب تلقي الشكاوى ورقيًا بشكل مؤقت، بإدارات خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة، أو بالمديريات التابعة لها أو بمكاتب وكلاء الوزارة بالمديريات والمحافظات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وللحفاظ على صحة وسلامة العاملين بمديريات القوى العاملة وجمهور المواطنين المترددين عليها.