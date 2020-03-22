نقيب البيطريين لوزيرة الصحة: جميع موارد النقابة متاحة لمواجهة "كورونا"

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن النقابة على أتم الاستعداد لتقديم كافة المساعدات للدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك في خطاب أرسله النقيب العام إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وقال فيه: "يثمن النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا بالبلاد، ومن منطلق المسئولية الوطنية والمهنية فإننا نضع كل إمكانيات النقابة العامة تحت تصرف معاليكم، وإننا على استعداد للمشاركة وتزويد الوزارة بكوادر مؤهلة من الزملاء لتقديم المساعدة حسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا".