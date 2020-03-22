أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

تعقيم محلات ومبنى مول البستان لمكافحة "كورونا" (صور)

08:03 م الأحد 22 مارس 2020
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

كتب– أسامة علي:
تصوير– نادر نبيل:

نظم مول البستان لمستلزمات وإكسسوارات الكمبيوتر، بوسط البلد، حملة لتعقيم وتطهير للمحلات داخل المول، لمكافحة فيروس كورونا.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات وقائية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا، منها إغلاق الكافيهات والمقاهي ومراكز الشباب في السابعة مساء.​

تعقيم محلات مول البستان فيروس كورونا

الخبر التالى:

"طيران الإمارات" تعلق رحلات الركاب ابتداء من الأربعاء بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 294

    عدد المصابين

  • 41

    عدد المتعافين

  • 10

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 308720

    عدد المصابين

  • 95838

    عدد المتعافين

  • 13071

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بـ"كورونا".. والقوات المسلحة تنعاه