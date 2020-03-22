تعقيم محلات ومبنى مول البستان لمكافحة "كورونا" (صور)
08:03 م الأحد 22 مارس 2020
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كتب– أسامة علي:
تصوير– نادر نبيل:
نظم مول البستان لمستلزمات وإكسسوارات الكمبيوتر، بوسط البلد، حملة لتعقيم وتطهير للمحلات داخل المول، لمكافحة فيروس كورونا.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات وقائية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا، منها إغلاق الكافيهات والمقاهي ومراكز الشباب في السابعة مساء.
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