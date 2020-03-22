حملة تعقيم موسعة لمنازل وشوارع أطفيح في الجيزة (صور)
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كتب– أسامة علي:
تصوير- محمد حسام الدين:
شهد مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، عمليات تعقيم وتطهير للمنازل والشوارع، لمكافحة فيروس "كورونا".
وشملت عمليات التعقيم، الشوارع والمنازل بالقرى، والوصول إلى كل مكان في المدينة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة لمواجهة الأوربئة.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات وقائية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا، منها إغلاق الكافيهات والمقاهي ومراكز الشباب في السابعة مساء.
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