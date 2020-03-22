أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

5 نصائح من الصحة عند استخدام ماكينات الصراف الآلي

06:57 م الأحد 22 مارس 2020
5 نصائح من الصحة عند استخدام ماكينات الصراف الآلي

ماكينات الصرف الألى

كتب– أسامة علي:

أصدرت وزارة الصحة والسكان تعليماتها، بشأن استخدام ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووجهت وزارة الصحة 5 نصائح للمواطنين، عند استخدام الماكينات:

1- تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة.

2- استخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا.

3- ترك مسافة 1 : 2 متر بينك وبين الآخرين أثناء الانتظار.

4- تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان.

5- استخدام خدمات البنك الإلكترونية عوضًا عن ماكينات الصراف الآلي إن أمكن.

2222

تعقيم اليدين ماكينات الصرف فيروس كورونا العدوى

الخبر التالى:

برلماني يتقدم بدراسة لعقد جلسات النواب إلكترونيًا والتصويت عن بعد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 294

    عدد المصابين

  • 41

    عدد المتعافين

  • 10

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 308720

    عدد المصابين

  • 95838

    عدد المتعافين

  • 13071

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان