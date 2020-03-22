5 نصائح من الصحة عند استخدام ماكينات الصراف الآلي
كتب– أسامة علي:
أصدرت وزارة الصحة والسكان تعليماتها، بشأن استخدام ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ووجهت وزارة الصحة 5 نصائح للمواطنين، عند استخدام الماكينات:
1- تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة.
2- استخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا.
3- ترك مسافة 1 : 2 متر بينك وبين الآخرين أثناء الانتظار.
4- تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان.
5- استخدام خدمات البنك الإلكترونية عوضًا عن ماكينات الصراف الآلي إن أمكن.
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