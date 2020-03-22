5 نصائح من الصحة عند استخدام ماكينات الصراف الآلي

كتب– أسامة علي:

أصدرت وزارة الصحة والسكان تعليماتها، بشأن استخدام ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووجهت وزارة الصحة 5 نصائح للمواطنين، عند استخدام الماكينات:

1- تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة.

2- استخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا.

3- ترك مسافة 1 : 2 متر بينك وبين الآخرين أثناء الانتظار.

4- تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان.

5- استخدام خدمات البنك الإلكترونية عوضًا عن ماكينات الصراف الآلي إن أمكن.