السيسي يردد دعاء لمواجهة "كورونا".. وآمنة نصير: مستجاب

كتب- محمود مصطفى:

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإجراءات التي بذلتها الدولة المصرية للتخفيف من أثار أزمة فيروس "كورونا" العالمية، على المواطن المصري.

وتابع السيسي خلال لقاءه بعض السيدات، اليوم الاثنين، في قصر الاتحادية بمناسبة يوم المرأة المصرية، كل التحية لسيدات مصر العظيمات وشعب مصر العظيم.

ودعا الرئيس السيسي المولى عز وجل أن تعبر مصر هذه الأزمة، قائلًا: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم".

ومن ناحيتها، قالت الدكتورة أمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر، عضو مجلس النواب، إن الدعاء الذي ردده الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة كورونا، مستجاب في هذه الأيام المباركة.

وأضافت نصير، في مداخلة لها بلقاء الرئيس السيسي مع السيدات: "هذه الليلة التي فرضت فيها الصلاة، الدعاء فيها مستجاب، وطالبت المصريين بالدعاء أن يكشف المولى عز وجل عن هذه الأمة".