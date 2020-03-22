"الأوقاف": فصل إمامين خالفا تعليمات إغلاق المساجد

كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، إنهاء خدمة الشيخ "عباس أحمد عباس عبداللطيف" إمام وخطيب بأوقاف بني سويف لتعمده فتح المسجد المعين عليه وإمامة الناس واستخدام مكبرات الصوت في الصلاة، بما يعني تعمده الواضح لمخالفة جميع تعليمات إغلاق المساجد في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وقررت الوزارة إنهاء خدمة "راضي محمد محمد حسن" إمام وخطيب بأوقاف الجيزة، خالف تعليمات الوزارة وأمّ الناس في الصلاة أمام باب المسجد.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها الأحد، على أمرين، أولهما أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، والثاني أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن إغلاق المساجد لمدة أسبوعين غلقًا كاملًا، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنه في إطار الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، ونظرًا لأن مخالفة التعليمات في هذه الظروف تعد تجاوزًا ضد المصلحة الوطنية، وبما يعرض الأمن الصحي للمجتمع للمخاطر، وبناء على تحذيراتنا السابقة من أن جزاء مخالفة التعليمات هو إنهاء خدمة المخالف.

من جانب آخر وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كل أبناء الوزارة الوطنيين الأوفياء الذين بادروا بإعلاء المصلحة الوطنية والاستجابة الفورية لتوجيهات الوزارة بغلق المساجد غلقًا كاملاً مؤقتًا لمدة أسبوعين، وقيادات الوزارة على ما يبذلونه من جهد في متابعة تنفيذ قرار غلق المساجد ، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .