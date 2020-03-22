"المصريين": حديث السيسي عن أزمة كورونا وضع الأمور في نصابها الصحيح

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن خروج الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا التوقيت الحرج للحديث عن أزمة كورونا وتداعياتها، طمأن جميع المصريين وخفف من حالة الذعر التي تنتابنا جميعًا.

وأوضح أن الدولة المصرية بفضل الله أولًا، ثم توجهات القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي وتعاون جميع المؤسسات، استطاعوا تحجيم هذا الفيروس اللعين حتى الآن.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأحد، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن الدولة المصرية انتبهت لأزمة فيروس كورونا بشكل جيد يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وأننا لدينا عقول نابغة تُفكر وتعمل من أجل الصالح العام ومن أجل المصريين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعاملت مع انتشار فيروس كورونا بالعلم وتكاتف جميع جهات الدولة مع المواطنين.