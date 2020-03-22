أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

"المصريين": حديث السيسي عن أزمة كورونا وضع الأمور في نصابها الصحيح

06:30 م الأحد 22 مارس 2020
"المصريين": حديث السيسي عن أزمة كورونا وضع الأمور في نصابها الصحيح

الدكتور حسين أبو العطا

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن خروج الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا التوقيت الحرج للحديث عن أزمة كورونا وتداعياتها، طمأن جميع المصريين وخفف من حالة الذعر التي تنتابنا جميعًا.

وأوضح أن الدولة المصرية بفضل الله أولًا، ثم توجهات القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي وتعاون جميع المؤسسات، استطاعوا تحجيم هذا الفيروس اللعين حتى الآن.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأحد، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن الدولة المصرية انتبهت لأزمة فيروس كورونا بشكل جيد يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وأننا لدينا عقول نابغة تُفكر وتعمل من أجل الصالح العام ومن أجل المصريين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعاملت مع انتشار فيروس كورونا بالعلم وتكاتف جميع جهات الدولة مع المواطنين.

حزب المصريين الرئيس السيسي فيروس كورونا حسين أبو العطا

الخبر التالى:

"الأوقاف": فصل إمامين خالفا تعليمات إغلاق المساجد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 294

    عدد المصابين

  • 41

    عدد المتعافين

  • 10

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 308720

    عدد المصابين

  • 95838

    عدد المتعافين

  • 13071

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان