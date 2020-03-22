الحكومة تكشف حقيقة تكليف "الصحة العالمية" لشخص بمتابعة "كورونا" في مصر

كتب– أسامة علي:

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة الرسالة الصوتية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يدعى انتماءه وتكليفه من منظمة الصحة العالمية بمتابعة الإجراءات والأوبئة في مصر.

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي رسالة صوتية لشخص يدعي انتماءه وتكليفه من منظمة الصحة العالمية بمتابعة الإجراءات والأوبئة في مصر.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع منظمة الصحة العالمية في مصر، وأكدت أن صاحب الرسالة الصوتية غير تابع للمنظمة، وأنها لم تُكلف أي أشخاص بتسجيل رسائل صوتية،

وشدد المركز الإعلامي على أن المنظمة تُصدر كافة بياناتها عبر المنصات الرسمية لها، سواء من خلال موقعها الإلكتروني www.who.int/ar، أو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك World Health Organization Egypt، وتويتر twitter.com/whoegypt، أو من خلال تطبيق الواتس آب على رقم 0041798931892.