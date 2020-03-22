الأخذ بالأسباب.. ماذا قال السيسي عن قرار تعليق الصلوات بالمساجد والكنائس؟

كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قرار تعليق الصلوات بالمساجد والكنيسة، جاء لحين انتهاء الظروف، ومن باب الأخذ بالأسباب.

وأضاف السيسي خلال لقاءه بعدد من السيدات، الاثنين، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، بقصر الاتحادية: "امبارح كان فيه قرار تعليق الصلوات في المساجد والكنائس، لحين انتهاء الظروف، وهذا أخذ بالأسباب لكل الناس، كلمنا مؤمنين، خدنا وبناخد بالأسباب".

وتابع :"نتمنى أن نعبر بفضل الله من هذه الأزمة بوحدة المصريين وإرادتهم والتكاتف بين مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال اللي بشكرهم على مبادرتهم، وأوجه التحية لشباب مصر اللي ليهم مساهمات رائعة ونابعة من إحساس ذاتي ومسئولية جميلة".​