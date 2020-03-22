السيسي عن إجراءات مواجهة كورونا: "مش بنخوفكوا وما خبيناش عليكوا حاجة"
كتب - محمود مصطفى:
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمزيد من التوعية والاشتباك ونشر الأخبار والإرشادات الطبية التي تشكل وعيا حقيقيا لدى المصريين لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف خلال لقائه عددا من الأمهات بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، الاثنين، بقصر الاتحادية: "أنا مش بخوفكوا، وإحنا ما خبيناش عليكوا حاجة أنا قدامي الإجراءات اللي عملتها مصر من أول الموضوع، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية".
وقال السيسي إن الدولة المصرية تجهز نفسها لمواجهة خطر جسيم جدا، ولو تتضافر كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشعب نفسه لو ما حطيناش إيدينا في إيد بعض، واتعاملنا مع الموضوع بشكل حاسم هنخسر كتير".
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