السيسي: نتعامل مع كورونا وفق المعايير العلمية الدولية

كتب - محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن تأثير فيروس كورونا المستجد يمس الظروف الاقتصادية بدرجة كبيرة.

وأضاف السيسي، خلال لقاء عدد من السيدات بمناسبة عيد الأم، اليوم الأحد: "هنا عايز أقول إحنا في مصر، من أول ما بدأت هذه الأزمة تظهر من خلال ما حدث في دولة الصن وإن إحنا على طول تلبية للمصريين الموجودين هناك في الوقت ده، تم تشكيل مجموعة أو لجنة لإدارة الأزمة دي، لأنها محتاجة منا نعد نفسنا بشكل جيد لمواجهتها".

وتابع الرئيس السيسي: "الإجراءات كتير الحقيقة، الإعلام بيقوم بدور رائع جدًا جدًا وعظيم في تسجيل المواقف سواء داخل مصر أو في العالم كله لحظة بلحظة، يهمني إيه في مصر، إحنا كدولة انتبهنا لهذا الأمر ورتبنا نفسنا تريب جيد طبقًا للمعايير العالمية، الدولة المصرية تتعامل مع الأزمة، من خلال العلم والمعايير الدولية، من خلال منظمة الصحة العالمية".