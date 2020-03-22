قرار جديد من الأزهر بشأن امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية والنقل الثانوي​

كتب - محمود مصطفى:

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف أنه تم الاستقرار على عقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الثانوي والشهادة الإعدادية، أون لاين من المنازل.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، عقد اجتماعا، أمس السبت، مع قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، استمر لمدة سبع ساعات بمقر المشيخة، لبحث الآلية التي تعقد بها امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي أون لاين، بعد إلغاء امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي.

وأضاف المصدر أنه تم خلال الاجتماع اقتراح عقد امتحانات نهاية العام أون لاين، وتم إرجاء الموافقة لحين أخذ رأي مسئولي التكنولوجيا والإدارة العامة للكمبيوتر، لبحث مدى إمكانية تطبيق ذلك، مشيرًا إلى أنه تم حسم الأمر، في الاجتماع الذي عقده الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر مع المعنيين بالأمر، بمقر المشيخة، اليوم الاثنين.

وأشارت المصادر إلى أن امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية وصفوف النقل الثانوي تعقد في الـ12 من مايو المقبل، على أن تعقد امتحانات الثانوية الأزهرية في الـ30 من الشهر نفسه.

وكشفت المصادر أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي، صباح غدٍ الاثنين، بمقر مشيخة الأزهر، للإعلان عن الآلية الجديدة التي ستقعد بها امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية وصفوف النقل الثانوي، بحضور الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، وقيادات قطاع المعاهد.

وألغى الأزهر الشريف امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي؛ أسوة بما تم في وزارة التربية والتعليم.

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