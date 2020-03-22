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الطائفة الإنجيلية تبدأ الصوم لمدة ٣ أيام بسبب كورونا

01:20 م الأحد 22 مارس 2020
الطائفة الإنجيلية تبدأ الصوم لمدة ٣ أيام بسبب كورونا

رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي

كتب- مصطفى علي:

تبدأ الطائفة الإنجيلية في مصر، اليوم الأحد، صومها لمدة 3 أيام وذلك من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والمعروف باسم "كوفيد 19".

وكان قد أعلن السينودس الإنجيلي احتياطاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمعروف باسم "كوفيد 19".

وقال سينودس الإنجيلي في بيانه: "استشعارا للخطر الذي يهدد البلاد وتجاوبا مع الاحتياطات الاحترازية التى تتخذها الدولة وتماشيا مع قرارات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، قرر سينودس النيل الإنجيلي المجمع الأعلى للكنيسة المشيخية بمصر من خلال لجنته التنفيذية وقف جميع الاجتماعات العامة بما فيها الأحد والجمعة وجميع الاجتماعات الفرعية والأنشطة واللجان الإدارية لكل الكنائس المحلية على مستوى مجامع السنودس ومؤسسات السنودسية والمبنى الإداري السنودس بالأزبكية وتعليق الأعمال الإدارية حتى 31 مارس الجاري".

وأضاف: "نهيب بكم جميعًا الالتزام بجميع القرارات التى تصدرها الدولة والقيام بالتوعية لسلامة المواطنين"، متابعًا: "تدعو الشعب الإنجيلي داخل البلاد وخارجها إلى تكريس صوم انقطاع جماعة أيام 22 و23 و24 مارس ورفع الصلوات الشخصية والعائلية من أجل بلادنا وكنائسنا وعائلتنا ونصلي أن يحفظ الرب كل البشرية من هذا الوباء الخطير".

الطائفة الإنجيلية فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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