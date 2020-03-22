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الصحة العالمية توضح.. ما الفرق بين "العزل" و"الحجر"؟

01:02 م الأحد 22 مارس 2020
الصحة العالمية توضح.. ما الفرق بين "العزل" و"الحجر"؟

منظمة الصحة العالمية

كتب- أحمد جمعة:

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن الفرق بين الحجر الصحي والعزل الصحي، فيما يخص إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة، في منشور توعوي، اليوم الأحد، إن الحجر الصحي يعني تقييد حركة أو فصل المواطنين الأصحاء الذين ربما تعرضوا لعدوى كورونا (كوفيد -19)، عن بقية السكان.

وأشارت إلى أنه لا يتعين على المرضى أو المواطنين المعزولين البقاء في منشأة صحية، ولكن يمكن أن يقيموا في أي مكان يتجنبون فيه الاتصال بالآخرين.

وفيما يخص العزل الصحي، فهو فصل المرضى أو المصابين بالعدوى عن الأشخاص الأصحاء، وتقييد حركتهم، ويتم تطبيقه لمنع انتشار مرض (كوفيد -19).

وشددت منظمة الصحة العالمية، على أنه يتم علاج المرضى بعد عزلهم في المرافق الصحية ويتلقون الرعاية الطبية حسب الحاجة.

وقال مسؤول بوزارة الصحة، لمصراوي، إنه يجري تطبيق العزل الصحي على المصابين بكورونا في عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، منها (النجيلة بمطروح - العجمي بالإسكندرية - أبوخليفة بالإسماعيلية - إسنا بالأقصر)، موضحًا أنه يتم حاليًا تجهيز عدد آخر من المستشفيات منها (15 مايو بالقاهرة - تمى الإمديد بالدقهلية - قها بالقليوبية - اليوم الواحد بدمياط).

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منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا العزل الصحي الحجر الصحي إحنا أقوى من كورونا

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