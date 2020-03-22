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هل سيتم إيقاف المترو والقطارات بسبب كورونا؟.. وزير النقل يجيب

12:59 م الأحد 22 مارس 2020
هل سيتم إيقاف المترو والقطارات بسبب كورونا؟.. وزير النقل يجيب

كامل الوزير

كتب- محمود مصطفى:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مرفقي مترو الأنفاق والسكة الحديد يخدمان قرابة 3.6 مليون مواطن يوميًّا، وتتم عمليات التطهير بهما 3 أو 6 مرات يوميًّا في أماكن وجود المواطنين.

وأَضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ردًا على المطالبات بإيقاف حركتي المترو والقطارات: "لا يمكن وقف مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية"، فالوزارة تعمل وَفق خطة تطهير وتعقيم القطارات والمحطات لمواجهة فيروس كورونا، بمساعدة الجيش الذي يقف في ظهر شعبه في كل الأوقات وليس وقت الأزمات فقط.

وكشف وزير النقل، عن أن شركة "فارما ميدكل" للمستلزمات الطبية، تقدم للوزارة 8 آلاف كمامة يوميًّا مجانًا، يوزع منها 3 آلاف في المترو، و3 آلاف في السكة الحديد، و2000 على العمال.

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