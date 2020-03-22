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تحرك عاجل من"الأوقاف" لمتابعة غلق المساجد (مستند)

12:45 م الأحد 22 مارس 2020
تحرك عاجل من"الأوقاف" لمتابعة غلق المساجد (مستند)

وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، إعادة توزيع العمال على المساجد والزوايا، على ألا يتم ترك مسجد أو زاوية دون وجود عامل بها، بعد قرار غلق المساجد وتعليق صلاة الجمعة والجماعة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أمس السبت.

وعممت وزارة الأوقاف، منشورًا كتابيًا على المديريات، بضرورة إشراف كل إمام على أكثر من مسجد في منطقته، والتأكد من غلقها.

وقررت الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداءً من أمس السبت ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

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وزارة الأوقاف غلق المساجد تعليق صلاة الجمعة فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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