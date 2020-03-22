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تتجاوز المعدلات الطبيعية.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليومين المقبلين

12:28 م الأحد 22 مارس 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل سنشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، ويستمر هذا الارتفاع لمدة 72 ساعة.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة تسجل اليوم 21 درجة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بعد أن كانت 17 و18 درجة خلال اليومين الماضيين، لافتًا إلى أن درجات الحرارة يوم الاثنين تسجل على القاهرة 29 درجة، والصعيد 32 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة.

وتابع مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "تصل درجات الحرارة بعد غد الثلاثاء 26 درجة على القاهرة، والوجه البحري، 22 على السواحل الشمالية، 35 درجة على جنوب الصعيد".

وأشار إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب المناطق، كما تتواجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية وشمال سيناء.

الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة الطقس حالة الطقس

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