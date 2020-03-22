لم يتغير منذ 25 عاما.. برلماني يطالب بزيادة بدل العدوى للأطباء

كتب - أحمد علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول أحقية الأطباء في زيادة قيمة بدل العدوى حيث يتراوح حاليًا بين 19 و30 جنيهًا للطبيب، ولم يتغير منذ 25 عامًا.

وأشار زين في طلبه إلى أن الأطباء هم خط الدفاع الأول في مواجهة أي أزمة مرضية، وأن تقدير بدل العدوى من سلطة رئيس الوزراء بمذكرة من الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية تبعًا للخطورة التي يتعرض لها الأطباء خاصة أن مجلس الدولة أصدر حكمًا برفع قيمة البدل لـ1000 جنيه.

وأكد زين الدين أن الأطباء المصريين أظهروا كفاءة اعترف بها الجميع في الخارج قبل الداخل في التعامل في ظل الظروف الحالية:

"لا ننكر ما يقدمونه من جهود وتضحيات، على الرغم من محدودية الإمكانيات وتعرض الكثير منهم لسوء المعاملة والتعديات في بعض الأحيان من المرضى وذويهم، خاصة أن إجراءات مكافحة العدوى أقل بكثير من نظيراتها في الدول المتقدمة والطبيب المصري الأكثر عرضة للعدوى".

وأضاف أن التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن العاملين بالقطاع الصحي أكثر عرضة للعدوى بنسب تتجاوز 60%، مقارنة بغيرهم، مشيرًا إلى وجود آلاف الأطباء على استعداد للمشاركة في فرق الدعم الطبي محل زملائهم في أي وقت.

وأوضح أن تلك المواقف بدأت من الفريق الطبي الذي سافر لإجلاء المصريين من ووهان، كما أشارت أيضًا تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك درجة من درجات الخطورة والعدوى يتعرض لها الأطباء وأطقم التمريض في كل دول العالم وتكون هذه المشكلة أكبر في الدول النامية التي تعاني مشكلات في القطاع الصحي.