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الإسكان: ضخ مياه الشرب بالخط الناقل لتغذية مناطق أخميم الجديدة

10:55 ص الأحد 22 مارس 2020
الإسكان: ضخ مياه الشرب بالخط الناقل لتغذية مناطق أخميم الجديدة

المهندس رجب سالمان

كتب- محمد عبد الناصر:

قال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، المشرف على مدينة أخميم الجديدة، إنه تم البدء في الضخ التجريبي لمياه الشرب بالخط الناقل الجديد من محطة النقالي سعة 2000 متر مكعب/ يوم على النيل مباشرة إلى رافع المياه المغذي لعدة مناطق بمدينة أخميم الجديدة، تمهيدًا للتشغيل في أقرب وقت.

وأوضح سالمان، في بيان، اليوم الأحد، أن الخط الناقل الجديد من المقرر أن يغذي مناطق الإسكان الاجتماعي والمباني الخدمية والمشروعات الاستثمارية المختلفة بالمدينة، مضيفًا أنه تم توجيه الشركة المنفذة برفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال طبقًا للبرامج الزمنية المحددة وخاصة المشروعات المتعلقة بترفيق الأراضي، والتوجيه بتكثيف الأعمال المتبقية لرافع المياه ودخوله الخدمة في أقرب وقت.

وأشار سالمان إلى استمرار تكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية بالمدينة، موضحًا أن جهاز المدينة لا يدخر جهدًا في تنفيذ المشروعات المختلفة وخاصة مشروعات المرافق.

مياه الشرب رجب سالمان مدينة أخميم الجديدة

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