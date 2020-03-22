"وكيل دفاع النواب" يطالب بفرض حظر التجوال لمواجهة كورونا

كتب - أحمد علي:

أكد النائب أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية المتخذة من جانب الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤضحًا أن تحركات وقرارات القيادة السياسية منذ بدء الأزمة تؤكد الوعي الكامل بمواجهة الوباء العالمي.

وطالب جمال، في بيان، اليوم الأحد، القيادة المصرية بإعلان حظر التجوال العام في البلاد لحماية الأمن القومي المصري وللمساهمة في منع التجمعات، في ظل عدم الوعي ومحاصرة الفيروس وليتحمل المواطنون المسئولية من أجل استكمال الإجراءات الوقائية.

ووجه وكيل دفاع النواب الشكر للقوات المسلحة على دورها الوطني الكبير في تعقيم مؤسسات الدولة والمؤسسات التعليمية والشوارع لحماية أبناء الوطن.

وأشار إلى أن القوات الشرطية قامت بدورها على أكمل وجه في تطبيق قرارت الحكومة بإغلاق المحال التجارية في الـ7 مساءً وساهمت في تقليل التجمعات، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات كان لها دور كبير في انحسار أرقام المرض، موجهًا الشكر إلى الفدائيين من الأطباء وأطقم التمريض.

وشدد النائب أشرف جمال على ضروره استكمال الإجراءات الوقائيه بإعلان حظر التجوال العام الجزئي لحماية البلاد والعباد.