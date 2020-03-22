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وزير الأوقاف: الاتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام لإطلاق أذان النوازل ابتداء من ظهر غد

07:34 ص الأحد 22 مارس 2020
وزير الأوقاف: الاتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام لإطلاق أذان النوازل ابتداء من ظهر غد

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

القاهرة - (أ ش أ):

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع قطاعي الإذاعة والتلفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام لإطلاق أذان النوازل "الشدائد أو الضرورة" ابتداء من ظهر يوم غد الأحد.

وأضاف وزير الأوقاف، في تصريح اليوم، إن ذلك التنسيق تم لأمرين الأول: اتساق ذلك مع واقع الأذان الفعلي في المساجد، والأمر الآخر هو التكامل بين مؤسسات الدولة الوطنية، وكون ذلك إسهاما من الهيئة الوطنية للإعلام في توصيل رسالة توعوية مفادها أننا في ظرف طارئ واستثنائي يتطلب منا جميعا الأخذ بأقصى درجات الحيطة والحذر في الأمور الوقائية والاحترازية، داعيا المولي عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

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Asha
وزارة الأوقاف الهيئة الوطنية للإعلام أذان النوازل محمد مختار جمعة

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