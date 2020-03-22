حدث ليلاً| صرف 500 جنيه لعمال اليومية وكمامات مجاننا بالمترو

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

الصحة: 9 إصابات جديدة بـ"كورونا".. ووفاة حالتين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.

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لعمال اليومية.. ننشر طرق الحصول على منحة 500 جنيه من "القوى العاملة"

بدأت وزارة القوى العاملة، في صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة (عمال اليومية) لرفع العبء عن كاهلهم، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس "كورونا".

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​​"التعليم" ترد على مطالب استرداد مصروفات طلاب المدارس الخاصة

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الحديث عن استرداد مصروفات الدراسة لطلاب المدارس الخاصة، يعتبر حديث سابق لأوانه.

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وزير النقل: لا يمكن وقف المترو والقطارات.. و8 آلاف كمامة مجانًا يوميًّا

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تعمل وَفق خطة تطهير وتعقيم القطارات والمحطات لمواجهة فيروس كورونا، بمساعدة الجيش الذي يقف في ظهر شعبه في كل الأوقات وليس وقت الأزمات فقط.

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متحدث الكنيسة: قرار وقف الصلوات بالكنائس للحفاظ على صحة المواطنين

قال القس بوليس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه رغم التحذيرات بشأن فيروس كورونا؛ فإن التجمعات بالكنائس كانت ملحوظة، الأمر الذي استدعى المجمع المقدس لاتخاذ القرار بوقف الصلوات والقداسات في الكنائس؛ حفاظًا على صحة المواطنين.

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وزير الري: إثيوبيا تهرب ولا ترغب في الاتفاق بشأن سد النهضة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية: "إن الطرف الإثيوبي لا يرغب في الاتفاق بشأن سد النهضة ويهرب من أي اتفاق؛ لأنهم لا يريدون الالتزام بأي شيء.. همَّ عايزين يعملوا السد بمزاجهم دون التنسيق مع الدول الأخرى، ولا مانع من ضررهم لأية دولة".

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بالصور- لحظة فض سوق "ديرب البلد" في الشرقية بسبب كورونا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالشرقية، بإشراف اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، مساء السبت، حملة مكبرة لفض سوق "ديرب البلد"؛ ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

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الكويت تعلن إجراءات جديدة وشديدة لمواجهة تفشي كورونا

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، تطبيق حظر التجول الجزئي خلال الفترة من 5 مساء إلى الرابعة صباحًا، اعتبارًا من الأحد وحتى إشعار آخر.

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روسيا سترسل مساعدات لإيطاليا لدعمها في المعركة ضد فيروس كورونا

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" مساء السبت إن روسيا سترسل مساعدة لإيطاليا لدعمها في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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كوريا الشمالية تؤكد إشراف كيم جونج أون على اختبار سلاح تكتيكي مطوَّر حديثًا

كشفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الأحد أن زعيم البلاد كيم جونج أون أشرف بنفسه على اختبار "سلاح تكتيكي موجَّه" تم تطويره حديثًا، بعد يوم من إعلان كوريا الجنوبية أن الشمال أطلق ما يبدو أنه صاروخين من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

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الهند تبدأ حظر تجول لمدة 14 ساعة للحد من انتشار "كورونا"

أعلنت الهند فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة اليوم الأحد للحد من فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل سريع في البلاد حيث سجلت البلاد حتى الآن 315 حالة إصابة بالمرض.

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ايطاليا تغلق تقريبا جميع المنشآت الصناعية لمدة 15 يوما لمكافحة كورونا

أعلنت الحكومة الإيطالية أمس السبت انها ستغلق جميع المنشآت الصناعية غير الحيوية لمدة 15 يوما في مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا.

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