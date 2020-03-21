لعمال اليومية.. ننشر طرق الحصول على منحة 500 جنيه من "القوى العاملة"

كتب– يوسف عفيفي:

بدأت وزارة القوى العاملة، في صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة (عمال اليومية) لرفع العبء عن كاهلهم، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس "كورونا".

ويرصد "مصراوي" طرق الحصول على المنحة كالتالي:

1 - الاتصال على تليفون رقم (01212201303) المخصص بوزارة القوى العاملة لمعرفة آلية الحصول على الإعانة.

2 – إرسال رسالة عبر (واتس آب) على 01212201303 للاستفسار عن كيفية التسجيل عبر المديرية للحصول عليها.

3 – الذهاب إلى المديرية التابع لها العامل للحصول على البيانات الكاملة للبدأ في تحويل المبلغ.

4 ـ للراغبين في تسجيل بياناتهم من العمالة غير المنتظمة، والغير مسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات التسجيل من خلال الموقع الالكتروني للوزارة www.manpower.gov.eg.

5 - التوجه إلى مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل لصرفها المنحة أو الاستفسار عنها.

6 ـ يستفيد منها نحو 300 ألف من العمالة غير المنتظمة (عمال اليومية).

- وعن الفئات المستفيدة من المنحة تأتي كالتالي:

1- العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

2- ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة (من وإلى العمل).

3- يشمل الصرف الفئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة "حماية".

4- العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجًا بوليصة التأمين على الحياة "أمان".

اقرأ أيضًا..

- القوى العاملة: صرف 29 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة

- بعد تقليل أعدادهم.. وزير القوى العاملة يوجه رسائل للعاملين بالقطاع الخاص