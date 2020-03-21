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​برلماني يطالب بإغلاق صالونات التجميل والكوافيرات تجنبًا لنشر "كورونا"

10:00 م السبت 21 مارس 2020
​برلماني يطالب بإغلاق صالونات التجميل والكوافيرات تجنبًا لنشر "كورونا"

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب ماجد طوبيا، باقتراح برغبة لإغلاق جميع صالونات التجميل سواء الرجالي أو الحريمي، على غرار القرارات التي تتخذها الدولة، للوقاية من فيروس "كورونا"، مؤكدًا أنها تمثل خطرًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح عضو البرلمان، في بيان لها اليوم السبت، أن محالات الكوافيرات- صالونات التجميل- تشهد تكدسًا للمواطنين وتجمعات من الممكن أن تشمل خطرًا على الصحة العامة، وتكون سببًا مباشرًا في نقل العدوى والأمراض الفيروسية، خاصة في ظل عدم الالتزام من قبل البعض بالبقاء في المنزل.

ماجد طوبيا فيروس كورونا مجلس النواب

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