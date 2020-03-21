منع السفر بين المحافظات.. نواب يقترحون إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب عدد من نواب البرلمان، بضرورة فرض حظر التجوال في ظل ما تمر به البلاد لمواجهة فيروس "كورونا"، ووقف الزحام الذي يجتاح عدد من المناطق مثل الأسواق الشعبية والأفراح.

وقالت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن حظر التجوال ضرورة في ظل عدم التزام بعض المواطنين بالمكوث بالمنزل واستمرار الازدحام.

وطالبت عطوة المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة للحفاظ على الأسر ومواجهة الفيروس اللعين ومنع انتشاره.

وتقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، ببيان عاجل يطالب فيه بالحد من انتقال المواطنين بين المحافظات.

وقال الحريري في بيانه الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه إنه عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، اتقدم بالبيان العاجل التالي بشأن الحد من انتقال المواطنين بين المحافظات.

واقترح الحريري في بيانه المقدم للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يوقف انتقال المواطنين بين المحافظات باستثناء نقل السلع الغذائية والطبية وأي منتجات أخرى ضرورية، حتى نتمكن من الحد من انتقال العدوى ما بين المحافظات.

في الصدد ذاته تقدمت سلوى أبو الوفا عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، ببيان عاجل لمجلس الوزراء، لاتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية والتي من شأنها منه انتشار الفيروس، مقترحة فرض حظر التجوال.