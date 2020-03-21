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​وكيل "دينية البرلمان": على المواطنين الامتثال لقرار تعليق صلاة الجماعة

07:05 م السبت 21 مارس 2020
​وكيل "دينية البرلمان": على المواطنين الامتثال لقرار تعليق صلاة الجماعة

النائب شكري الجندي

كتب- أحمد علي:

علق النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، على قرار تعليق الصلاة في المساجد، وقال إن وزير الأوقاف والأزهر والمفتي هم الجهة المسؤولة عن شئون الدين في البلاد، ويجب الامتثال لقراراتهم.

وقال الجندي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المؤسسات الدينية لها كل الصلاحيات فيما يرونه من قرارات لصالح الوطن، ويجب الطاعة والامتثال لها، لأن ذلك في صالح الشعب المصري.

وأشار إلى أن اللجنة الدينية بمجلس النواب، تؤيد قرار منع صلاة الجماعة، وهو لا يعني إلغاء فرض الله ورسوله، فالصلاة في المنازل بسبب الظروف الحالية، تعد واجب شرعي، حفاظًا على الأرواح.

شكري الجندي لجنة الشئون الدينية تعليق صلاة الجماعة إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا

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