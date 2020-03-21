بالصور- الساعات الأخيرة قبل إغلاق منطقة الأهرامات
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تصوير- روجيه أنيس:
رصدت عدسة "مصراوي" الساعات الأخيرة لمنطقة الأهرامات السياحية، قبيل ساعات من قرار إغلاقها أمام الزوار، ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".
وأعلن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إغلاق جميع المتاحف والمواقع الأثرية بجمهورية مصر العربية ابتداء من صباح غدٍ الاثنين الموافق 22 مارس وحتى 31 مارس 2020، للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ووفقًا للمعايير العالمية.
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