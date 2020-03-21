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السياحة تعلق جميع الفعاليات والحفلات والمؤتمرات في جميع فنادق الجمهورية

05:44 م السبت 21 مارس 2020
السياحة تعلق جميع الفعاليات والحفلات والمؤتمرات في جميع فنادق الجمهورية

وزارة السياحة والآثار

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية برئاسة ماجد فوزي، اليوم السبت، تعليق جميع الفعاليات والحفلات والمؤتمرات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية، بدءً من الاثنين المقبل الموافق 23 مارس وحتى 31 مارس 2020.

وأوضح العاصي، في بيان اليوم، أن غرفة المنشآت الفندقية ستبلغ جميع الفنادق في مصر بذلك القرار.

يأتي ذلك في إطار قرار مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

عبدالفتاح العاصي وزارة السياحة والآثار غرفة المنشآت الفندقية

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