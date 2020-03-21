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الرئيس السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزي

05:33 م السبت 21 مارس 2020
الرئيس السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزي

اجتماع السيسي ومحافظ البنك المركزي

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مجمل أداء الاقتصاد المصري والسياسة النقدية للبنك المركزي، في ظل التطورات الأخيرة على المستوى الدولي فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه الرئيس بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، والعمل في ذات الوقت على توفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، ولمراعاة الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من أعبائهم.

وعرض محافظ البنك المركزي في هذا الصدد القرارات والمبادرات التي اتخذها البنك مؤخرًا، لاستيعاب التبعات الاقتصادية عالمياً لفيروس كورونا المستجد، والتي هدفت لتحفيز الاقتصاد على النمو، بما فيها المبادرات المتعلقة بتمويل المشروعات الصغيرة، ودعم عدد من القطاعات كالصناعة والخدمات.

كما استعرض عامر في ذات الإطار، أهم تطورات ومؤشرات المركز المالي للبنك المركزي، في إطار جهود البنك للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

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