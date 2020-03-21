تعيين محمد عوض تاج الدين مستشارًا للسيسي لشئون الصحة والوقاية

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم السبت، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق.

يأتي ذلك عقب صدور قرار بتعيين تاج الدين، مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون "الصحة والوقاية".