"صلوا في بيوتكم".. أول تطبيق للأذان الجديد بمسجد السيد البدوي- فيديو
كتب- محمد نصار:
طبق مسجد السيد البدوي، الصيغة الجديدة للأذان والمعتمدة من وزارة الأوقاف، وذلك خلال أذان صلاة العصر، حيث تضمنت الصيغة عبارتي "إلزموا بيوتكم.. صلوا في بيوتكم" بدلًا من "حي على الصلاة.. حي على الفلاح".
ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من بيان وزارة الأوقاف بشان تعليق صلوات الجمع والجماعة في مختلف المساجد، وإغلاق جميع المساجد والزوايا لمدة 14 يومًا في غطار خطة الحكومة لمواجهة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.
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