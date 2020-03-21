أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

"خليك في البيت مع خير جليس".. اتحاد الناشرين يطلق مبادرة لمواجهة كورونا

03:51 م السبت 21 مارس 2020
"خليك في البيت مع خير جليس".. اتحاد الناشرين يطلق مبادرة لمواجهة كورونا

مبادرة للتشجيع على القراءة

كتب- محمد عاطف:

أطلق اتحاد الناشرين المصريين مبادرة للتشجيع على القراءة تحت شعار "خليك في البيت مع خير جليس"، بهدف دعم الثقافة والقراءة وتشجيع الأسر المصرية على القراءة أثناء فترة التواجد بالمنزل.

ودعا الاتحاد، الناشرين وأصحاب المكتبات وشركات النشر الإلكتروني والصوتي وشركات توصيل الكتب، للمشاركة في المبادرة عبر تقديم خصومات خاصة على إصداراتهم بما يناسب طبيعة المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الوطني الواجب والمسئولية المجتمعية على اتحاد الناشرين المصريين تجاه الشعب المصري، ومحاولة لتفادي الآثار الاقتصادية السلبية التي صاحبت انتشار فيروس كورونا المستجد على صناعة النشر.

القراءة خليك بالبيت قراءة الكتب اتحاد الناشرين فيروس كورونا

الخبر التالى:

القوات المسلحة تطهر وتعقم مجمع التحرير والميادين والشوارع الرئيسية- فيديو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 285

    عدد المصابين

  • 39

    عدد المتعافين

  • 8

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 277170

    عدد المصابين

  • 91989

    عدد المتعافين

  • 11431

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القوات المسلحة تطهر وتعقم مجمع التحرير والميادين والشوارع الرئيسية