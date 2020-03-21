"خليك في البيت مع خير جليس".. اتحاد الناشرين يطلق مبادرة لمواجهة كورونا

كتب- محمد عاطف:

أطلق اتحاد الناشرين المصريين مبادرة للتشجيع على القراءة تحت شعار "خليك في البيت مع خير جليس"، بهدف دعم الثقافة والقراءة وتشجيع الأسر المصرية على القراءة أثناء فترة التواجد بالمنزل.

ودعا الاتحاد، الناشرين وأصحاب المكتبات وشركات النشر الإلكتروني والصوتي وشركات توصيل الكتب، للمشاركة في المبادرة عبر تقديم خصومات خاصة على إصداراتهم بما يناسب طبيعة المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الوطني الواجب والمسئولية المجتمعية على اتحاد الناشرين المصريين تجاه الشعب المصري، ومحاولة لتفادي الآثار الاقتصادية السلبية التي صاحبت انتشار فيروس كورونا المستجد على صناعة النشر.