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بعد قرار الأوقاف.. غلق مسجد السيدة زينب رسميًا - صور

03:44 م السبت 21 مارس 2020
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كتب- محمد نصار:

أعلن حي السيدة زينب، عن غلق مسجد السيدة زينب بشكل رمسي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقررت وزارة الأوقاف، منذ ساعة، إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداءً من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات بالصيغة التالية:

"اللهُ أكبر .. اللهُ أكبر

اللهُ أكبر.. اللهُ أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله

ألا صلوا في بيوتكم

ألا صلوا في رِحَالكم

الله أكبر.. الله أكبر

لا إله إلا الله".

وبحسب البيان، يأتي القرار بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس؛ كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.

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