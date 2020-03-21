القاهرة تخصص الخط الساخن 114 لتلقي شكاوى احتكار السلع الغذائية

كتب- محمد نصار:

خصصت محافظة القاهرة، الخط الساخن رقم 114 لتلقي شكاوى المواطنين في مختلف أنحاء العاصمة بشأن احتكار السلع الغذائية ونقصها داخل الأسواق، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نوابه للمناطق الأربع وجميع رؤساء الأحياء بمواصلة شن الحملات التفتيشية على المحال والسوبر ماركت وغيرها من أجل مراقبة عمليات البيع ورصد أي خروقات لقرارات الحكومة بمنع التلاعب في الأسعار وعدم احتكار السلع ومنعها عن المواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين وعدم التهاون معهم وتطبيق القانون بكل حزم.