القوى العاملة: صرف 29 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، صرف مديرية القوى العاملة بالبحيرة، 28 ألفاً و792 جنيها منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة.

وقال السيد إبراهيم الخطيب مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، إن المديرية أجرت تفتيشا دوريا شاملا على 516 منشأة يعمل بها 616 عاملا، وتم إنذار352 منشأة والباقي مستواه، كما شملت الحملات النهارية والليلية 86 منشأة يعمل بها 3553 عاملا، وتم إنذار 24 منشأة، وفي أعادة التفتيش تم تحرير 60 محضراً.

وأشار مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، إلى أنه في مجال الخدمات العمالية تم عقد 9 ندوات توعية للعاملين بالشركات والمنشآت.

وكانت وزارة القوى العاملة، أعلنت صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وذلك لرفع العبء عن كاهلهم، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا.