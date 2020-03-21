مصدر كنسي يكشف كواليس قرار غلق الكنائس وإيقاف القداسات

كتب مصطفى علي

كشف مصدر مسؤول بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل قرار الكنيسة الصادر اليوم بشأن غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.

وقال المصدر لمصراوي، إن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، عقدت عدة اجتماعات أمس واليوم، وتابعت ما قام به البعض من مخالفات للقرار الصادر مسبقا بمنع التجمعات والاجتماعات داخل الكنائس.

وأضاف المصدر، أن تم خلال الاجتماعات أيضا رصد مخالفة عدد من الأساقفة والكهنة من مناطق مختلفة للقرار الصادر عن الكنيسة، ما استدعى التدخل لحماية أبناء الكنيسة، مشددا على أن الكنيسة اتخذت قرارها بشكل مباشر. ودون تدخلات من أجهزة الدولة.

وقررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من منطلق مسؤوليتها الوطنية والكنسية، وحفاظًا على أبناء مصر جميعًا:

- غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة.

- غلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.

- يسري هذا القرار من اليوم السبت ٢١ مارس ولمدة أسبوعين من تاريخه، ولحين إشعار آخر.